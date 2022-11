Nederlander opgepakt voor oplichting na grote Duitse juwelenroof

De man zou zich hebben voorgedaan als diamantair en hebben gezegd dat hem in Antwerpen een gestolen met edelstenen bezaaide hoge Poolse onderscheiding - die van de Orde van de Poolse Witte Adelaar - was aangeboden. De betrokkenen werden het er eind december over eens dat de 'diamantair' moest gaan proberen de Orde van de Witte Adelaar teug te kopen. De man leek een beroepsmatige diamantkenner en kreeg 40.000 euro cash van de SDK. Hij verdween daarmee met onbekende bestemming.

Het is de Duitse politie uiteindelijk gelukt de man in Nederland te traceren. Hij zit inmiddels in de Bondsrepubliek vast aldus de Sächsische Zeitung in Dresden. Het geld en de onderscheiding zijn niet getraceerd.

Bekijk ook: Spectaculaire miljardenroof uit Duits museum

113 miljoen

In Dresden is begin dit jaar het proces gestart tegen zes mensen die ervan worden beschuldigd de grote juwelenroof gepleegd te hebben. In november 2019 hebben dieven ingebroken in het Grünes Gewölbe (Groene Gewelf), de schatkamer van het museum in het kasteel Residenzschloss in de Saksische hoofdstad. De dieven namen 21 objecten mee met in totaal ruim 4300 diamanten. De buit ter waarde van ruim 113 miljoen euro is nooit gevonden. Aanklagers hebben 500.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de juwelenschat leidt. Experts vrezen dat de schat nooit meer gevonden wordt. De kans is groot dat de gestolen edelstenen zijn bewerkt voor de doorverkoop.