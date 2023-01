Media VS: meer vertrouwelijke documenten Biden gevonden, op andere locatie

Het is onduidelijk om wat voor documenten het precies gaat, hoeveel het er precies zijn, en wanneer ze ontdekt zijn. Bronnen melden aan NBC News dat Bidens medewerkers al sinds november bezig waren met controleren of er nog meer vertrouwelijke documenten lagen op andere locaties die Biden gebruikte.

Het is opvallend dat er gesproken wordt over „ten minste een nieuwe lading.” Die omschrijving houdt de mogelijkheid open dat er ook meerdere sets van documenten kunnen zijn gevonden. Of dit zo is, blijft nog onduidelijk. Het Witte huis wilde niet reageren op het bericht. Ook het ministerie van Justitie, dat onderzoek doet naar de eerste lading documenten, onthield zich van commentaar.

Denktank

Maandag werd bekend dat er november vorig jaar, vlak voor de congresverkiezingen, een tiental geheime documenten zijn gevonden in een oud kantoor dat Biden na zijn vicepresidentschap gebruikte. Hij was toen verbonden aan een denktank in Washington. De papieren lagen in een afgesloten kast in het kantoor. Biden zegt dat de documenten meteen zijn ingeleverd bij het Nationale archief. Justitie onderzoekt de zaak nu.

Amerikaanse media schrijven dat het onder meer gaat om memo’s van de Amerikaanse inlichtingendiensten over Oekraïne, Iran en het Verenigd Koninkrijk. De papieren komen uit 2013 tot 2016, zo zeggen bronnen. Een deel daarvan zou geclassificeerd zijn als topgeheim.

Biden zei dinsdag nog ’verrast’ te zijn door de documenten. Hij benadrukte dat hij vertrouwelijke informatie altijd zeer serieus heeft genomen. Vanuit Republikeinse hoek was er meteen harde kritiek.

Deze zomer werd een inval gedaan bij voormalig president Trump. Hij had geheime documenten uit het Witte Huis meegenomen naar zijn resort Mar-a-Lago. Republikeinen, Trump voorop, vonden dat overdreven. Zij willen nu dat Biden minstens zo hard wordt aangepakt. „Wanneer gaat de FBI de huizen van Biden invallen, misschien zelfs ook het Witte Huis?”, vroeg Trump zich al eerder af.