Finse luchtmacht gestopt met hakenkruis

De Finse luchtmacht gebruikte een rechtopstaand hakenkruis, zoals op deze Messerschmitts te zien is, terwijl de nazi’s een gekantelde swastika gebruikten. Ⓒ Wikimedia

HELSINKI - De Finse luchtmacht heeft in alle stilte definitief afscheid genomen van het hakenkruis. De swastika stond al sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer op vliegtuigen, maar was in sommige gevallen nog wel onderdeel van logo’s van bijvoorbeeld squadrons.