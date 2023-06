Premium Het beste van De Telegraaf

Duizenden honden in piepkleine, smerige kooitjes: ook in China steeds meer verzet tegen hondenvleesfestival

Door Cindy Huijgen

In de Chinese stad Yulin is het omstreden jaarlijkse hondenvleesfestival deze week begonnen. In aanloop naar dit door handelaars verzonnen festival worden duizenden viervoeters geslacht. Het is de vraag hoe vaak dit festival nog door zal gaan, nu steeds meer Chinezen het eten van hond afkeuren en de Chinese regering verwoede pogingen doet om de handel in te perken.