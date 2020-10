Auto in Ridderkerk onder vuur genomen, een dode en een zwaargewonde

De schietpartij was zaterdag omstreeks 15.15 uur op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Vechtstraat. De auto met de slachtoffers werd korte tijd later aangetroffen aan de Oostdijk in Rotterdam. „We denken dus dat de gewonde slachtoffers nog zijn gaan rijden, maar of dat ook echt zo is, moet uit politieonderzoek blijken.”

De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. De schutter is volgens de woordvoerster nog voortvluchtig.