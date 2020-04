LIVE | Beddenmaker Auping wordt mondkapjesfabriek

Bedrijven in Nederland gaan mondkapjes maken. De komende weken worden minstens vier productielijnen voor hoogwaardige mondneusmaskers uit de grond gestampt, twee bij filterproducent Afpro in Alkmaar en twee bij beddenfabrikant Auping in Deventer. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Voor het einde van deze maand moeten er in Nederland wekelijks miljoenen professionele mondkapjes van de band rollen.

De ondernemers kwamen in actie vanwege het gebrek aan mondkapjes. „Iedereen kent wel iemand die in de zorg werkt en geen mondkapje heeft, dus dachten wij: moeten we ze hier niet produceren?”, zegt Joost Verlaan, directeur van Afpro.

Grote bedrijven hebben Afpro daarbij geholpen, zoals chipmachinefabrikant ASML die voor Afpro ruimte in een vrachtvliegtuig vrijmaakt voor de levering van een mondkapjesmachine uit China, begin volgende week. Verlaan: „Alleen hadden we dit niet gekund, de maskers zijn nu nodig en we zagen al gebeuren dat we veel tijd zouden verliezen met het transport van onze machine in een zeecontainer.”

(Bekijk hier het liveblog van woensdag 8 april.)

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Nederlandse bedrijven gaan miljoenen mondkapjes maken

Eerste repatriëringsvlucht uit Zuid-Afrika geland op Schiphol

Gemeenten in financiële problemen door corona

Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde: ’Aantal coronapatiënten in verpleeghuizen blijft stijgen’

’Verkouden hulp mag wel bij vader, maar ik niet’

Ouders zwaar belast door ’corona-arrest’ met ADHD-kinderen

Limburg neemt maatregelen tegen Duits paasverkeer

Marechaussee intensiveert grenscontroles met Duitsland

Parlementair:

Kabinet grijpt in als artsen bij tekort op ic oudere willen weren

De Jonge: ten onrechte indruk gewekt van voldoende mondkapjes

Stand in het buitenland:

Italië verlengt lockdown

Weer recordaantal doden in Rusland: 1459

Nu 14.695 doden in VS, ’tweede plaats’ achter Italië overgenomen

Britten nog zeker drie weken in lockdown

Duitsland denkt aan versoepelen maatregelen na Pasen

Frankrijk verlengt lockdown tot na 15 april

Conditie Boris Johnson verbetert: ’Hij kan rechtop zitten’

Financieel:

’Gemeenten zullen uit geldgebrek ozb omhoog gooien’

’NOW gaat voor veel bedrijven tegenvallen’

Verenigde Staten kopen beademingsapparatuur van Philips

Sport:

Entertainment:

U2 schenkt 10 miljoen euro om coronavirus te bestrijden

Broadway blijft door coronacrisis tot zeker 7 juni gesloten

’Kijkers willen tijdens coronacrisis meer humor en films op tv’

Zondag met Lubach gaat niet langer door vanwege corona

In de nieuwste corona-update: goed nieuws over de ic, een opvallende mega-order voor Philips en Leefbaar Rotterdam wil meisjes beschermen die ondanks corona toch tot sekswerk worden aangezet. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.