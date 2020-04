LIVE | Duitsland overweegt versoepeling maatregelen na Pasen

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is tot boven de 15.000 gestegen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat er 683 nieuwe sterfgevallen waren.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn denkt dat een voorzichtige vermindering van de noodmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus mogelijk is na Pasen. Duitsland heeft de afgelopen dagen kleine successen geboekt in het tegengaan van verdere verspreiding van het virus.

Het is volgens de minister daarvoor wel van belang dat alle Duitsers zich tijdens de paasvakantie in het land aan de maatregelen houden.

Donderdagmiddag geeft Spahn samen met de minister van Familiezaken Franziska Giffey en de directeur van het Robert Koch-Institut (RKI) een persconferentie over de stand van zaken in Duitsland rond het coronavirus.

(Bekijk hier het liveblog van woensdag 8 april.)

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Parlementair:

Kabinet grijpt in als artsen bij tekort op ic oudere willen weren

De Jonge: ten onrechte indruk gewekt van voldoende mondkapjes

Stand in het buitenland:

Polen verlengt lockdown met twee weken

683 coronadoden in Spanje: daling na twee dagen stijging, totaal nu op 15.238

In België 283 nieuwe coronadoden

Zuid-Korea: genezing corona met bloedplasma

Italië verlengt lockdown

Weer recordaantal doden in Rusland: 1459

Nu 14.695 doden in VS, ’tweede plaats’ achter Italië overgenomen

Britten nog zeker drie weken in lockdown

Duitsland denkt aan versoepelen maatregelen na Pasen

Frankrijk verlengt lockdown tot na 15 april

Conditie Boris Johnson verbetert: ’Hij kan rechtop zitten’

Financieel:

Eerste 9000 bedrijven krijgen noodsteun

Rabobank rekent op diepe recessie

’Gemeenten zullen uit geldgebrek ozb omhoog gooien’

’NOW gaat voor veel bedrijven tegenvallen’

Verenigde Staten kopen beademingsapparatuur van Philips

Sport:

Entertainment:

U2 schenkt 10 miljoen euro om coronavirus te bestrijden

Broadway blijft door coronacrisis tot zeker 7 juni gesloten

’Kijkers willen tijdens coronacrisis meer humor en films op tv’

Zondag met Lubach gaat niet langer door vanwege corona

In de nieuwste corona-update: goed nieuws over de ic, een opvallende mega-order voor Philips en Leefbaar Rotterdam wil meisjes beschermen die ondanks corona toch tot sekswerk worden aangezet. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.