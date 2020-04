LIVE | Marechaussee stuurt Duitsers bij grens terug

De marechaussee heeft bij verschillende Limburgse grensovergangen Duitsers teruggestuurd naar huis. Bij onder andere Roermond en Vlodrop staan er inmiddels files van Duitsers die Nederland in willen.

„We gaan met de mensen in gesprek, vragen wat ze komen doen en verzoeken ze vervolgens weer rechtsomkeert te maken”, aldus een woordvoerder. Er worden geen boetes uitgedeeld. „Er geldt immers geen inreisverbod.” Voor zover bekend heeft niemand de verzoeken van de marechaussee genegeerd.

Veel Duitsers die net over de grens wonen willen winkelcentra in Roermond bezoeken omdat zij daar in Duitsland verder voor moeten rijden. Ook gaan ze graag naar de omliggende natuurgebieden of de Roermondse jachthavens. Niet bij alle overgangen wordt gecontroleerd: bij Tegelen en Swalmen zijn de grensovergangen nog open.

Vorig weekend was er ook drukte bij de grensovergangen. Omdat alle Duitse winkels op zondag gesloten zijn, wilden toen veel mensen naar enkele tuincentra over de grens. Tijdens het komende paasweekend wordt gecontroleerd of ondernemers en recreanten zich aan de regels houden. Als dit niet zo is, wordt de zaak gesloten.

(Bekijk hier het liveblog van woensdag 8 april.)

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Parlementair:

Kabinet grijpt in als artsen bij tekort op ic oudere willen weren

De Jonge: ten onrechte indruk gewekt van voldoende mondkapjes

Stand in het buitenland:

Polen verlengt lockdown met twee weken

683 coronadoden in Spanje: daling na twee dagen stijging, totaal nu op 15.238

In België 283 nieuwe coronadoden

Zuid-Korea: genezing corona met bloedplasma

Italië verlengt lockdown

Weer recordaantal doden in Rusland: 1459

Nu 14.695 doden in VS, ’tweede plaats’ achter Italië overgenomen

Britten nog zeker drie weken in lockdown

Duitsland denkt aan versoepelen maatregelen na Pasen

Frankrijk verlengt lockdown tot na 15 april

Conditie Boris Johnson verbetert: ’Hij kan rechtop zitten’

Financieel:

Eerste 9000 bedrijven krijgen noodsteun

Rabobank rekent op diepe recessie

’Gemeenten zullen uit geldgebrek ozb omhoog gooien’

’NOW gaat voor veel bedrijven tegenvallen’

Verenigde Staten kopen beademingsapparatuur van Philips

Sport:

Entertainment:

U2 schenkt 10 miljoen euro om coronavirus te bestrijden

Broadway blijft door coronacrisis tot zeker 7 juni gesloten

’Kijkers willen tijdens coronacrisis meer humor en films op tv’

Zondag met Lubach gaat niet langer door vanwege corona

In de nieuwste corona-update: goed nieuws over de ic, een opvallende mega-order voor Philips en Leefbaar Rotterdam wil meisjes beschermen die ondanks corona toch tot sekswerk worden aangezet. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.