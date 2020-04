LIVE | VS schiet Spanje voorbij qua coronadoden

Voor de tweede dag op rij zijn er bijna 2000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University over de afgelopen 24 uur.

Dinsdag stierven 1939 inwoners, een etmaal later zijn dat er 1973. Daarmee bedraagt het totale aantal dodelijke slachtoffers in de VS 14.695. Het land passeert Spanje waar 14.555 zijn omgekomen sinds de uitbraak van het virus. Italië kent nog altijd het hoogste aantal doden: 17.669.

Het aantal besmettingen in de VS nam ook fors toe en bedraagt nu ongeveer 430.000. Dat zijn er ruim 30.000 meer dan een dag geleden. Bijna een derde van alle gevallen is in de staat New York vastgesteld. De stad New York geldt als het epicentrum van het virus in de VS. Meer dan een kwart van het aantal wereldwijd vastgestelde ziektegevallen is in de VS geregistreerd.

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Eerste repatriëringsvlucht uit Zuid-Afrika geland op Schiphol

Gemeenten in financiële problemen door corona

Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde: ’Aantal coronapatiënten in verpleeghuizen blijft stijgen’

’Verkouden hulp mag wel bij vader, maar ik niet’

Ouders zwaar belast door ’corona-arrest’ met ADHD-kinderen

Limburg neemt maatregelen tegen Duits paasverkeer

Marechaussee intensiveert grenscontroles met Duitsland

Parlementair:

Kabinet grijpt in als artsen bij tekort op ic oudere willen weren

De Jonge: ten onrechte indruk gewekt van voldoende mondkapjes

Stand in het buitenland:

Frankrijk verlengt lockdown tot na 15 april

Staat New York telt relatief de meeste besmettingen ter wereld: 149.316 zieken geregistreerd

Suriname voert ’omstreden’ Covid-19 wet in

Conditie Boris Johnson verbetert: ’Hij kan rechtop zitten’

Financieel:

’NOW gaat voor veel bedrijven tegenvallen’

Verenigde Staten kopen beademingsapparatuur van Philips

Prosus kan gevolgen coronacrisis nog niet inschatten

’Supermarktomzetten normaliseren weer iets’

Sport:

Entertainment: