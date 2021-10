Herfst op de natte toer

Dit weekend is het nog rustig, maar in de komende week begint het steeds harder te waaien. De wind doet er elke dag een schepje bovenop en vooral woensdag en donderdag is aan de kust kans op zware windstoten. Maandag is het op de meeste plaatsen nog droog, maar vanaf dinsdag trekken geregeld neerslagzones en buien over het land. De meeste regen valt in de kustprovincies en in het zuidoosten blijft het vaker droog, meldt Weeronline.

Van koud herfstweer is tot en met woensdag echter geen sprake, want een zuiden- tot zuidwestenwind voert zachte lucht aan. Dinsdag en woensdag wordt het op grote schaal 16-19 graden. In het zuiden wordt het misschien zelfs 20 graden. Daarmee is het zeer zacht voor deze fase van oktober. Normaal is het een graad of 14. Donderdag stroomt veel koelere lucht binnen en vanaf dan moeten we het doen met maxima rond 12 graden.

Normaal

De weersverwachting voor het slot van oktober laat heel normaal herfstweer zien. Met een zuidwesten- tot westenwind trekken regengebieden en buien vanaf de Noordzee en de Atlantische Oceaan over ons land. Het waait daarbij over het algemeen flink door en soms kan het echt onstuimig worden.

De middagtemperatuur blijft uitkomen op een normaal niveau van 10-15 graden. Veel nachten verlopen vrij zacht met minima van 7-12 graden, maar als het een keer helder is en de wind valt weg dan kan het afkoelen tot rond het vriespunt.

Zacht

In de eerste helft van november verandert er naar verwachting heel weinig. De weermodellen laten wel zien dat het gemiddeld flink warmer is dan het normaal begin november is. De wind waait meestal uit het westen tot zuidwesten en daardoor verlopen de nachten vaak zacht. Overdag ligt de temperatuur rond een normaal niveau van een graad of 10.