Vicepresident Pence bekrachtigt verkiezingswinst Joe Biden

Buitenland

Bom gevonden bij hoofdkwartier Republikeinen in Washington

Bij het hoofdkantoor van het Republikeins Nationaal Comité (RNC) in Washington is woensdag een pijpbom gevonden en onschadelijk gemaakt, melden The New York Times en CNN. Het nabijgelegen hoofdkantoor van het Democratische Nationaal Comité is ontruimd nadat er een verdacht pakketje werd aangetroffen...