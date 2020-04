Australië eist openheid over oorsprong en aanpak coronacrisis

Minister Marise Payne (Buitenlandse Zaken) zei bij omroep ABC dat er ook duidelijkheid moet komen over hoe China is omgegaan met de uitbraak in Wuhan, de miljoenenstad waar het virus voor het eerst de kop opstak. Ze wil details over de „oorsprong van het virus, de wijze waarop het is aangepakt en de openheid waarmee informatie is gedeeld.”

De minister vindt dat zo’n onderzoek niet moet worden uitgevoerd door de WHO. Die organisatie speelt zelf een hoofdrol bij de strijd tegen het virus. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de WHO verweten de crisis slecht te hebben aangepakt. Hij heeft de Amerikaanse financiële bijdrage aan de gezondheidsorganisatie daarom voorlopig laten stopzetten.

Ook Australië is kritisch over de WHO. De Australische minister Greg Hunt (Volksgezondheid) zegt dat de wijze waarop sommige WHO-functionarissen in Genève omgingen met de coronacrisis „de wereld niet heeft geholpen.” Australië had volgens hem succes bij de strijd tegen het virus omdat het een eigen lijn volgde.