Waarschuwing voor masturberende passanten in Krimpen: ’Ze krijgen ervan langs’

Door Marcel Vink

KRIMPEN AAN DE LEK - Het schrok bezoekers niet af, maar de oproep van de politie op Instagram om in recreatiegebied Krimpenerhout op te passen voor naaktlopers en masturberende passanten zorgde zondag voor verbaasde én lacherige reacties. Neemt niet weg dat niemand zit te wachten om bij de zogeheten surfplas, waar veel mensen komen, mannen met hun geslachtsdeel in de aanslag te zien. „Als ik er eentje in het vizier heb, krijgt hij met déze”, zegt een man bij de aanpalende golfbaan, een denkbeeldige club in de hand.