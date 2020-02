Boze Trump retweet Maarten: ’Nog meer nepnieuws’

Van der Linden, die volgens zijn profiel zowel in Nederland als Denemarken vertoeft, deelde een foto van de president waarop Trumps haarlijn erg in de war zit en zijn gezicht een oranje gloed lijkt te hebben. Te veel make up, was het oordeel van Van der Linden, die Trump in zijn bericht tagde en zijn verbazing uitsprak dat dit de president van Amerika is.

Met zijn ruim 72 miljoen volgers hoeft Trump niet te klagen over aandacht. Toch moet hij de foto van Van der Linden, ondanks een schamele honderd volgers (op dat moment), opgemerkt hebben. De president reageerde op hoge toon: ’Meer nepnieuws. Dit was gefotoshopt, overduidelijk, maar de wind was sterk en het kapsel ziet er goed uit? Alles om te vernederen!’

Het bericht van Trump werd al snel tienduizenden keren gedeeld. En dat legt ook Van der Linden geen windeieren: zijn foto kreeg door de vermelding van Trump een ’boost’, ook heeft hij er ineens een hele schare nieuwe volgers bij. De Twitteraar was niet bereikbaar voor commentaar.

Overigens is de originele foto afgelopen vrijdag gemaakt bij het Witte Huis, toen Trump terugkwam van een bezoek aan de stad Charlotte in de staat North Carolina.