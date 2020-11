Nieuwe arrestatie voor verdwijning Hoornse studente Sumanta

De politie heeft de arrestatie bevestigd na een tip hierover vanuit de omgeving van de man die is aangehouden. Het gaat om de 63-jarige Dwarka B. Sumanta woonde in 2017 en 2018 tot haar verdwijning bij ’Opa Dwarka’ en zijn zoon en diens vrouw in huis in Hoorn. De politie wil niets zeggen over de identiteit van de tweede arrestant, alleen dat het om een 63-jarige man uit Hoorn gaat.

De studente Sumanta verdween in februari 2018 spoorloos. Ze was zwanger geraakt. De Telegraaf meldde zaterdag dat de gehuwde man bij wie Sumanta in de kost was in Hoorn, Mandodj, haar heeft bezwangerd. Manodj is de zoon van de dinsdag opgepakte B. Sumanta wilde geen abortus plegen, ondanks druk van het gezin waar ze verbleef. Dat heeft haar moeder bevestigd. Ze liet maandag aan deze krant weten dolblij te zijn met de doorbraak in het onderzoek.

De politie vermoedt dat het lichaam van Sumanta kort na haar verdwijning op 18 september in 2018 is gedumpt in het Robbenoordbos. Daarbij waren vermoedelijk meerdere personen uit de directe omgeving van he gezin in Hoorn betrokken. Manodj heeft eerder aangegeven nergens op te willen reageren.

Onthulling

De recherche onthulde zaterdag in De Telegraaf dat data van Google worden ingezet om aan de hand van de telefoons van de personen die betrokken waren bij het dumpen van het lichaam, het lichaam te lokaliseren. Een rechter heeft hiervoor toestemming gegeven. Nog nooit eerder werden in Nederland data van Google gebruikt voor het vinden van een lichaam.