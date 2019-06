Engels echtpaar dagen vast in eigen woning door meeuwen

Volgens The Telegraph kwam dat door het nestje met twee jongen op het dak van het echtpaar. Roy Pickard (77) werd één keer zodanig aangevallen dat hij met een bloedende hoofdwond kwam te zitten en naar het ziekenhuis moest voor behandeling. Mevrouw Pickard (71) is slecht ter been en moest dus wel steunen op haar man om naar buiten te komen. Ook dat ging niet vanzelf: „De hele situatie is verschrikkelijk geweest. Ik kon met geen mogelijkheid door de voordeur. Het was hartstikke eng.”

Bijna een week heeft het echtpaar geen gebruik kunnen maken van hun voordeur: „Gelukkig hebben een aangrenzende garage met een deur, maar als ik die deur als in- en uitgang wilde gebruiken, moest ik de garage van het slot houden; dat was ook niet ideaal.”

Dieren mogen niet opzettelijk gestoord worden

De gemeenteraad heeft gezegd dat het om zilvermeeuwen gaat, en dat de dieren niet opzettelijk gestoord mogen worden tijdens het broeden. Daarom is het scala aan oplossingen voor een dergelijke situatie beperkt.

Een ambtenaar is bij meneer en mevrouw Pickard langsgegaan om de situatie te bekijken en heeft, zo schrijft The Telegraph, een aantal oplossingen aangedragen.