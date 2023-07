Huwelijksaanzoek in ’romantisch hotel’ gaat mis: pand vliegt in de hens

Brighton - Maandenlang was de 21-jarige Britse Jason Lee Pryer bezig geweest met de voorbereidingen van zijn huwelijksaanzoek. Tot in detail was alles uitgedacht, maar toen het zover was, volgde een zeer onverwachte wending. Een paar seconden nadat hij de grote vraag had gesteld in het historische hotel Royal Albion Hotel in Brighton, vloog deze ’perfecte locatie’ in de hens.

Het uitgebrande hotel Ⓒ ANP / Alamy Limited