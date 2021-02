Oude sociale werkplaats in een nieuw jasje: ’Het is vooral erkenning’

Premium Binnenland

Lang en gezond leven: studenten leren hoe

Wat is het geheim van een lang, gezond leven? Op sommige plekken in de wereld worden relatief veel mensen oud zonder grote gebreken, terwijl mensen elders al snel kampen met kwalen en ziektes als de jaren oplopen. Preventie is belangrijk, zegt het ROC Midden Nederland, die nu een speciale studierich...