Beelden: relschoppers wereldwijd kapen protesten tegen racisme

Deze Londense agent werd tijdens de rellen van haar paard geworpen. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Net zoals in de Verenigde Staten verliepen dit weekeinde de protesten wereldwijd tegen het racisme en het Amerikaanse politiegeweld grotendeels vreedzaam. Maar ook net als in de VS werden de protesten ontsierd door kleine groepen relschoppers die de confrontatie zochten met de politie.