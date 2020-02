Blik op Utrecht door expat

Darla Duggan komt uit Amerika en woont al meer dan tien jaar in de Utrechtse binnenstad. Ze beheert op Facebook de groep ’Expats Utrecht’ met meer dan 25.000 leden. „In eerste instantie was er helemaal geen representatie van internationale mensen in de klankgroep. Dat vond ik jammer, want ontzettend veel mensen die in het centrum wonen komen uit het buitenland. Gelukkig heeft de projectleider ons nu ook uitgenodigd.”

Dat de meeste expats maximaal vijf jaar in Nederland verblijven en tegen de tijd dat het 2040 is weer zijn vertrokken, maakt volgens haar niet uit. „Juist nieuwe mensen kunnen een verfrissende blik geven op de stad. Ook over de toekomst kunnen mensen die hier nu wonen goed nadenken, ook Nederlanders kunnen tegen die tijd verhuizen.”

Duggan zelf zou graag zien dat in de toekomst de binnenstad groener wordt en dat de hoogbouw rond de Jaarbeurs slaagt.

„Ik hoop dat het gebied ’aan de andere kant van het station’ een vitaal gebied wordt waar veel te beleven valt. Ik vind het erg interessant dat hier veel wolkenkrabbers komen, dat ben ik gewend uit Amerika, maar zie je nog niet veel in Utrecht. Ik hoop wel dat ze de oude gebouwen beschermen, want het zou zonde zijn als die moeten wijken voor nieuwbouw.”

Volgend jaar wordt de nieuwe omgevingsvisie vastgesteld voor de binnenstad, waarin rekening gehouden wordt met wonen, werken, ondernemen, winkelen, studeren en uitgaan. Het historische centrum én het stationsgebied worden samen geteld als één groot centrum waar alles gebeurt.

Omdat de stad groeit en de druk op het centrum toeneemt, geeft de gemeente aan dat er keuzes gemaakt moeten worden over de toekomst. Voor zowel bewoners als bezoekers. ’Utrecht is een internationale stad en zal dat ook blijven. De internationalen die hier wonen dragen bij aan dat internationale karakter.

Daarom willen wij hun input’, aldus een uitnodiging voor een gesprek op 3 maart op het Stadskantoor die ook in het Engels beschikbaar is.

Tevens worden mensen uit de Binnenstadgroep gevraagd mee te denken tijdens verschillende sessies. Dit is een groep ingesteld door de wethouder van betrokkenen bij de binnenstad zoals bewoners en vertegenwoordigers van winkeliers, vastgoedeigenaren, instellingen en organisaties zoals de Universiteit en de Jaarbeurs.

De omgevingsvisie wordt in juni opgesteld, in het najaar moet de omgevingsvisie worden vastgesteld door de gemeenteraad.