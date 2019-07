Johnny O. krijgt 8 jaar cel voor doodrijden motorrijders op A10

Ⓒ Illustratie: Petra Urban

Amsterdam - Johnny O. moet 8 jaar de gevangenis in voor dubbele doodslag. Als automobilist kreeg hij vlak voor kerst ruzie met een motorrijder op de A10 en reed deze met diens medepassagier van de weg. De twee waren op slag dood. O. raakt na het uitzitten van zijn celstraf ook zijn rijbewijs kwijt voor vier jaar. Hoewel de rechter stelde dat het niet zijn intentie was om Ronald Dooper (44) en Selena Jans (34) dood te rijden, was zijn rijgedrag zo gevaarlijk, dat „u willens en wetens de kans aanvaarde dat de motorrijder en zijn passagier de dood zouden vinden.” Daarmee stelde de rechtbank dat het primair ten laste gelegde doodslag bewezen was.