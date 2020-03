Dagelijks tot honderd meldingen politie over problemen met C2000

Volgens Grapperhaus beoordeelt de politie het systeem slechter dan de brandweer, ambulancediensten en defensie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Sinds in januari het vernieuwde communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000 volledig in gebruik werd genomen, zijn er dagelijks tien tot honderd meldingen binnengekomen over problemen met het systeem. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.