Bizar gedrag moordverdachte

Een emotionele ontmoeting tussen onderzoekers en zus Gabrie, vlak nadat het nieuws bekend is geworden. Ⓒ EPA

NAIROBI - Peter K, de verdachte in de zaak-Tob Cohen die na zijn aanhouding al snel doorsloeg en aanwees waar het lichaam van de Nederlander lag, verkeerde in een vechtscheiding met zijn rijke vrouw. Hij had volgens zijn ex losse handjes, dronk grote hoeveelheden alcohol én ging vreemd met jonge vrouwen. Dat is, bizar genoeg, exact waar Sarah W. haar echtgenoot van beschuldigde.