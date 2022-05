Man ’met bijl’ op hoofd geslagen in Enschede

De hulpdiensten verzamelen zich rond het slachtoffer. Ⓒ News United

ENSCHEDE - Een man is dinsdagmiddag in Enschede met mogelijk een bijl op zijn hoofd geslagen, meldt de politie. De aanval speelde zich af aan het Bijvank, in de buurt van een plein van een basisschool en een kindercentrum. Volgens de politie maakt het slachtoffer het ’naar omstandigheden’ goed.