‘Seks had veel verschil gemaakt in B&B Vol Liefde’

Dinsdagavond bracht Maxim Hartman reuring in de gloednieuwe talkshow van Renze Klamer. Mediaverslaggever Daphne van Rossum vindt dat hij het wel heel bont maakt. In een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast bespreekt zij met Jordi Versteegden en Marco Weijers de gloednieuwe talkshow van Renze Klamer. Heeft de NPO spijt dat ze de Vooravond-presentator hebben laten gaan?

Filmjournalist Weijers sprak met de knotsgekke regisseur van Thor: Love and Thunder, die vanaf vandaag in de bioscoop te zien is, en vertelt hoe actrice Natalie Portman 20 centimeter is gegroeid voor haar rol. Verder gaat het in de podcast over het presentatiedebuut van rapper Snelle, de tweede poging van The Stones om de ArenA af te breken, en de ‘oppervlakkige’ Jaimie Vaes in de realityserie Jaimie: In the Vaes Lane.

De Cultuur en Mediapodcast is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer