Boete voor vasthouden flesje chocolademelk

Hij vocht de bekeuring aan. „Ik heb tijdens het autorijden nooit mijn telefoon in mijn hand en kon me dat ook niet voorstellen”, zo vertelt de advocaat aan 1Limburg. Zijn dossier werd opgevraagd door zijn eigen advocaat en daar zat een foto in, gemaakt in mei. „Op de foto was duidelijk te zien dat Vasco geen telefoon vasthield, maar het flesje. Daarop heb ik een bezwaar ingediend en heeft het Openbaar Ministerie uiteindelijk de boete vernietigd”, aldus advocaat Mark Bergers.

Volgens Bergers ging het om een van de nieuwe slimme camera’s die toen getest werden, maar daar is volgens het Openbaar Ministerie geen sprake van. ,,Wat er waarschijnlijk aan de hand is, is dat er sprake was van een camera die de politie al gebruikt om te controleren op handheld bellen”, laat woordvoerster Marloes van Kessel weten aan De Telegraaf. ,,Het is terecht dat hij in bezwaar is gegaan en dat het rechtgetrokken is, maar de link met de nieuwe camera’s klopt niet. Die camera’s ontwikkelen we juist met de nieuwste technieken en met goede nacontroles om dit soort misverstanden te voorkomen”, benadrukt Van Kessel. ,,Er kan altijd een foutje insluipen, maar de foutmarge is klein.”