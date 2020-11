Slimme camera’s: boete voor vasthouden flesje chocolademelk

Hij vocht de bekeuring aan. „Ik heb tijdens het autorijden nooit mijn telefoon in mijn hand en kon me dat ook niet voorstellen”, zo vertelt de advocaat aan 1Limburg. Zijn dossier werd opgevraagd door zijn eigen advocaat en daar zat een foto in, gemaakt in mei tijdens de proefperiode van de slimme camera’s. „Op de foto was duidelijk te zien dat Vasco geen telefoon vasthield, maar het flesje. Daarop heb ik een bezwaar ingediend en heeft het Openbaar Ministerie uiteindelijk de boete vernietigd”, aldus advocaat Mark Bergers.

Volgens Bergers vechten te weinig Nederlanders een boete aan. „Ruim 95 procent betaalt meteen. (...) Ik vind het kwalijk dat de slimme camera’s niet altijd goed functioneren en dat automobilisten ten onrechte beboet worden.”