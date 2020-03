Celstraf na aanval met auto onder invloed van lachgas

De aanleiding voor het geweld was een ruzie. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft een 31-jarige man uit Nijmegen veroordeeld, omdat hij in oktober vorig jaar onder invloed van lachgas met zijn auto tot driemaal toe op iemand is ingereden. De man verkeerde onder invloed van lachgas.