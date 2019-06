’Datum schooladvies wordt verplaatst’

Minister Slob (Onderwijs) zal dit volgens bronnen binnenkort bekend maken.

Nu krijgen leerlingen uit groep acht in februari van hun school te horen of ze naar het vmbo, mavo, havo of vwo kunnen. In april of mei doen ze pas hun eindtoets, de vroegere Cito-toets, waaruit eveneens een schoolniveau rolt. Alleen als de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies moet de school het eerdere middelbare schooladvies heroverwegen.

De Tweede Kamer wil het huidige systeem op de schop nemen. Daarvoor worden twee redenen aangedragen.

Eindtoetstrainingen

Omdat er nu nog maanden tijd zit tussen het schooladvies en de eindtoets worden leerlingen door hun ouders steeds vaker naar eindtoetstrainingen gestuurd als het schooladvies tegenvalt. Niet alle ouders kunnen dat betalen. Het zou dus kansenongelijkheid in de hand werken.

Op de tweede plaats zou er te weinig tijd zitten tussen de eindtoets en het moment van inschrijven op de middelbare school. Als het schooladvies namelijk nog wordt aangepast en leerlingen zich bij een andere school mogen inschrijven, hebben middelbare scholen te weinig tijd om hun zaken zoals de klassengrootte nog aan te passen. Leerlingen kunnen dan alleen nog op de minst populaire scholen terecht.

Om de twee problemen te kunnen tackelen worden het schooladvies en de eindtoets dus naar elkaar toegehaald, weten ingewijden. Het schooladvies, zo klinkt het, wordt vanaf volgend schooljaar begin maart gegeven. Dat wordt een soort van voorlopig advies. Ongeveer twee weken later volgt dan de eindtoets. Weer twee weken later krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies waarbij de eindtoetsuitslag betrokken is. Dat zal begin april zijn.