Ouders zeggen niet of hun peuter jongen of meisje is

Jake England-Johns and Hobbit Humphrey voeden hun kind genderneutraal op. Ⓒ BBC

De Britse circusartiesten Hobbit Humphrey en Jake England-Jones voeden hun 17 maanden oude kind Anoush geslachtsneutraal op. Het op een woonboot in Kensham, Somerset woonachtige stel spreekt steevast over ‘they’ als ze het over de peuter hebben. Op die manier denken ze de hummel niet te belasten met de vooroordelen die in hun ogen gepaard gaan met het opgroeien als jongen of meisje.