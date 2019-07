’Afspraken nodig voor verwerken jeukrupsen’

Vrijdag luidde de belangenorganisatie van groenbedrijven Cumela Nederland de noodklok, omdat veel afvalbedrijven weigeren om zakken met rupsen en nesten te verbranden. Als de zakken scheuren, zouden medewerkers van vuilverbranders in contact komen met de brandharen, die ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.

Afvalenergiebedrijf Attero onderzoekt wat veilige verwerkingsmethodes zijn, aldus een woordvoerder maandag. Een mogelijkheid is om stevige zakken met rupsenmateriaal handmatig in de verbrandingsoven te gooien. Een andere optie is dat groenbedrijven de resten zelf verbranden en daarna de as bij de vuilverwerker afgeven. „Het is een nieuwe materie voor onze branche waar we absoluut niet op zaten te wachten. Maar er moet wel een oplossing komen voor deze calamiteit, want volgend jaar zitten we er weer mee.”

De extreme overlast van de jeukrupsen duurt nog tot in augustus.