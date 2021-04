Burgemeesters willen niet langer wachten: ’Je moet toch ergens beginnen’

,,Je moet ergens beginnen”, zei Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, kort nadat hij was aangekomen bij het provinciehuis van Utrecht. Hij is niet bang dat handhaving van bijvoorbeeld de nieuwe regels op het terras – maximaal twee personen tenzij uit hetzelfde huishouden – niet worden nageleefd.

,,Het is de bedoeling dat mensen zich aan de regels houden, daar moet je wel vanuit gaan”, zei hij kort voor hij het overleg in ging. Of hij vreest dat mensen naast hun terrasbezoek alsnog massaal in de parken gaan zitten? ,,Ik heb geen idee. Maar je moet nu eenmaal ergens beginnen.”

Grote feesten

Over grote feesten als testevenement wilde hij niks zeggen. ,,Ik wens mijn collega uit Breda toe dat hij zijn hoofd koel houdt”, zei hij met een lachje. Burgemeester Paul Depla van Breda had kort ervoor laten weten dat het Fieldlab-testevenement 538 Oranjedag, dat zaterdag zou plaatshebben met 10.000 aanwezigen, geen vergunning krijgt.

Voor André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, ook aanwezig tijdens het overleg van het Veiligheidsberaad, viel er een last van zijn schouders toen duidelijk werd dat er een streep was gegaan door het 538-feest. ,,Dit is gewoon niet het moment om zo’n evenement te houden”, was hij helder.

Efteling

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg wilde ook niet ingaan op zijn opvattingen voor het overleg. ,,We praten er vanavond over”, zei hij over de voorstellen van het kabinet waar ook de voorzitters van de veiligheidsregio’s zich over buigen. Weterings is voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en medeverantwoordelijk voor de Fieldlabs van 538 en ook van de Efteling. Hij beende snel weg.

Zijn collega Antoin Scholten van Venlo – voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord – kampt met andere zorgen in zijn regio. Aan de Duitse grens neemt het aantal besmettingen snel toe, waardoor het risico bestaat dat terrasbezoek die zorgwekkende trend nog verder versterkt.

,,We breken ons natuurlijk wel het hoofd over hoe het kan dat onze regio zo piekt als het gaat om besmettingen als je het vergelijkt regio’s boven de rivieren”, liet hij weten. Desondanks is hij optimistischer over versoepelingen dan hij aanvankelijk was. Scholten was lange tijd een fel tegenstander van het heropenen van de samenleving zolang de cijfers daar geen aanleiding voor geven.