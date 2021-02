Kamer in coronadebat: pleidooi voor meer versoepeling

Dinsdagavond werd bekend dat er voorzichtig wordt versoepeld, maar dat de avondklok tot 15 maart van kracht blijft. De Kamer is verdeeld over of er genoeg versoepeling is aangekondigd. PVV-leider Wilders vindt het lang niet genoeg. „Nederland heeft genoeg van het geklungel van de premier. Nu krijgen mensen wat kruimels toegeworpen als het gaat om versoepelingen.” De oppositieleider wil dat Nederland verantwoord open gaat.

CDA-fractieleider Heerma prijst juist de voorzichtige versoepeling van het demissionaire kabinet, waar zijn partij onderdeel van uitmaakt. „De samenleving snakt naar wat meer lucht, er wordt tegemoet gekomen aan die behoefte.” Vanuit D66 wordt aangestuurd op meer versoepeling. „Ik denk dat het anders kan”, zegt D66-fractieleider Jetten. „Waarom niet ook het hoger onderwijs open? En sportscholen onder strenge voorwaarden?” Ook GL-fractieleider Klaver pleit voor snelle opening van het hoger onderwijs. „Veel langer een lockdown kan Nederland niet aan.”

’Terrassen open’

Er klinkt kritiek ook op het feit dat de horeca voorlopig in de wachtkamer zit. „Ze komen iedere keer op de laatste plek”, zegt PVV-leider Wilders. „Het is toch te gek voor woorden dat de horeca nu naar de rechter moet.” De PVV wil dat de terrassen open kunnen. VVD-fractieleider Dijkhoff zegt de frustratie te begrijpen. „Ik wil ze open, maar accepteer dat het niet kan. Dat is wel pijnlijk.”

Dijkhoff zei verlenging van de avondklok te accepteren, om scholieren juist meer ruimte te bieden. De VVD-fractieleider zegt dat versoepelingen het nu toch al spannender gaan maken, ook op de ic’s. SP-fractieleider Marijnissen vindt het beleid van het kabinet onnavolgbaar, omdat juist was beloofd dat de ingrijpende avondklok als eerste maatregel zou verdwijnen. „De willekeur regeert”, zegt PvdA-fractieleider Ploumen daarover.

Het voortgezet onderwijs en het mbo gaan vanaf 1 maart open. Winkelen op afspraak wordt per 3 maart mogelijk, net als buiten sporten voor jongeren tot 27 jaar. Bovendien mogen contactberoepen als kappers, masseurs en nagelstudio’s weer aan de slag. Alleen sekswerkers moeten nog even wachten.

De avondklok blijft voorlopig, werd bekend. En dat terwijl Rutte van begin af aan zei dat het huisarrest vanaf 9 uur ’s avonds juist als eerste maatregel weer de prullenbak in zou gaan. Daar is hij van teruggekomen, ook omdat het schrappen van de avondklok de ruimte voor andere versoepelingen zou opslokken.

De corona-uitspraken van premier Mark Rutte wekken irritatie, zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren:

Verkiezingen

De avondklok loopt tot 15 maart. Een week daarvoor, op 8 maart, laat het kabinet weten hoe het vanaf dan verder moet. Mocht de avondklok ook tijdens verkiezingen in stand blijven, worden late stemmers (dat mag immers tot 9 uur ’s avonds) en stemmentellers niet op de bon geslingerd, beloofde Rutte.

Oppositiepartijen zijn weinig lovend over de aangekondigde versoepelingen. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen komt het kabinet haar beloftes niet na, door de avondklok in stand te houden. Eerder zeiden Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dat deze maatregel als een van de eerste weer zouden verdwijnen. PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat het perspectief voor jongeren ontbreekt. „De willekeur regeert en dat moet anders.”

PVV-leider Geert Wilders reageert op Twitter kort op Rutte, die met heel Nederland wilde afspreken dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt. „We spreken helemaal niks met je af Rutte behalve dat we genoeg van je hebben”, aldus Wilders.