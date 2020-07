‘Halsema steunt organisatie die witte machthebbers wil vervangen’

Burgemeester Halsema roept onheil over zichzelf af met haar toespraak tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Dat zegt Telegraafverslaggever Wierd Duk in zijn nieuwste podcast. Ondanks dat de Black Lives Matter-beweging eropuit is om bestaande instituties omver te werpen en Halsema bij uitstek een vertegenwoordiger is van witte suprematie, sprak de Amsterdamse burgemeester woensdag haar steun uit voor de activisten.