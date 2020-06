Imker verwijdert bijennest uit huis: ’Honing kwam uit plafond gedruppeld’

Het nest bevond al jaren in de de schoorsteen van het huis. De bewoners hadden er niet zo veel last van dus lieten ze de diertjes maar begaan. Totdat er plotseling honing uit het plafond begon te druipen. Toen moesten ze wel actie ondernemen, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant.

Een imker uit Antwerpen heeft de bijen afgelopen zaterdag gevangen met speciale kasten. Er kwamen bij het verwijderen van het nest geen bestrijdingsmiddelen te pas. De imker trof er duizenden bijen aan en liters honing.

„Ik vind het eigenlijk wel jammer. Ik denk dat ik ze ook nog wel ga missen”, zegt Ingrid Katilas, bewoonster van het huis. „Maar ik ben blij dat ik het zó gedaan heb, dat ik ze niet heb hoeven laten doodspuiten. Een goed gevoel is ook te veel gezegd, want ze zijn toch hun huis kwijt.”

Er is eerder geprobeerd om het bijenvolk weg te lokken bij het huis met bijenkasten met een speciaal lokmiddel. Maar die aanpak had niet het beoogde succes. Verdelgen was de andere optie. Maar dan wel pas in de winter als er weinig bijen zijn en de honing praktisch op is.

Uiteindelijk kwamen de bewoners in contact met een bouwbedrijf in België dat ervaring heeft met een bijenvriendelijker methode. Het bedrijf kon meteen aan de slag om de bijen veilig over te zetten in speciale kasten. „Die man snijdt de raten af en zet die in kasten.” Op deze manier kunnen de bijen in leven blijven. En dat is het belangrijkste voor de bewoners.

„Als ik geen lekkage had gehad, dan hadden ze gewoon mogen blijven zitten”, besluit Katilas.