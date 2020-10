Eindelijk thuis na horror-etmaal op vliegveld Sicilië

Erick Bosch en zijn 4-jarige zoontje Anton zijn weer thuis. Ⓒ ALLESSIE, ALDO

Schiphol - Een groep van 36 Nederlanders is terug in Nederland na een horror-etmaal op Sicilië. Ondanks dat zij een negatieve corona-sneltest hadden, hebben ze bijna 24 uur vastgezeten omdat ze in het vliegtuig in de buurt zaten bij drie landgenoten die wél een positieve uitslag hadden.