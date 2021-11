Paniek in verpleeghuizen en bij wintersporters: hoe zit het nu met de boosterprik?

Premium Financieel

Patiëntenfederaties: ’Help werknemer met een chronische ziekte’

In Nederland heeft een op de drie werkenden een chronische aandoening. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk lastig, stellen de samenwerkende organisaties Arbeid en Gezondheid. Zij willen dat de werelden van werk en zorg dichter bij elkaar komen. „In de spreekkamer moet de dokter er rekening...