Vóór 2024 energielabel verplicht bij recreatiewoningen

„Het energielabel is verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van gebouwen en dient vermeld te worden in de advertentie bij verkoop en verhuur”, legt de minister uit. „Dit geldt ook voor recreatiewoningen.”

Volgens de bewindsman is een uitzondering op de labelplicht voor woningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt ’in correspondentie met de branchevereniging echter anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijn’. Die miscommunicatie heeft nu grote gevolgen.

Uit de brief van de minister blijkt namelijk dat eigenaren van zulke recreatiewoningen alsnog moeten zorgen voor een energielabel. „Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben. Dit gaat naar schatting om 74.000 van de ongeveer 90.000 recreatiewoningen in Nederland.”

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn nog altijd mogelijk. „De uitzondering geldt als een woning in totaal minder dan vier maanden per jaar wordt gebruikt, en met een verwacht energiegebruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik”, legt De Jonge uit. „Dit heeft betrekking op het totale gebruik ongeacht wie de gebruiker, bezoeker of bewoner is van de woning en geldt dus niet per gebruiker zoals in de eerdere correspondentie met de recreatiebranche is aangegeven.”

Hoeveel uitzonderingen er precies zijn is volgens de bewindsman onduidelijk. „Het is niet bekend bij hoeveel van de circa 90.000 een uitzondering van toepassing is, het werkelijk aantal recreatiewoningen dat onder de energielabelplicht valt ligt waarschijnlijk lager.” Eigenaren en beheerders van recreatiewoningen krijgen tot 1 januari 2024 om aan een energielabel te komen.