VVD draait duimschroeven aan bij crisisberaad: ’Aanzienlijke kans dat het misgaat’

Dat is tegen het zere been van D66 en CU, die zich dan geconfronteerd zien met een dreigende meerderheid. De kans bestaat volgens betrokkenen zelfs dat het kabinet tijdens een nieuw crisisberaad valt. „Er is een aanzienlijke kans dat het mis gaat morgen”, vertelt een betrokkene na een urenlang crisisberaad op het ministerie van Algemene Zaken woensdagavond. „De VVD wil niet dat het langer duurt voordat er maatregelen worden gepresenteerd, D66 en CU willen niet bewegen op de inhoud”, schetst een ander.

Na het zoveelste urenlange beraad over een pakket migratiemaatregelen zit het volgens betrokkenen nog altijd muurvast tussen coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU. Er klinken sombere geluiden over de kansen om eruit te komen. Er zou nog een groot gat gapen tussen de onderhandelende partijen. Vrijdag wacht volgens planning een ultieme poging om dat voor elkaar te krijgen, als er donderdagavond opnieuw een status quo is.

Volgens ingewijden zijn vooral aangehaakte VVD-bewindslieden wel klaar met aanvullende vragen. Vrijdag moet de knoop worden doorgehakt, vinden zij nu alle feiten al maanden op tafel liggen. Donderdagavond zouden dezelfde twistpunten als de maanden daarvoor zijn gewisseld, zonder dat partijen echt nader tot elkaar zijn gekomen. „D66 en CU zaten toch de afgelopen maanden ook aan tafel? Wat dachten ze dan dat grip op migratie in het coalitieakkoord betekende?”, klinkt het kritisch.

Donderdag trekken betrokkenen van de coalitiepartijen zich eerst terug om ruggespraak te houden. Rond 21 uur is er dan weer een crisisberaad bij Algemene Zaken. „Donderdagavond komt er sowieso niks uit”, zegt een betrokkene. „Vrijdag komt er wel iets, maar niemand weet nog wat.” Een andere goed ingevoerde bron ziet dat vooral een dreigende val van het kabinet - en verkiezingen - de partijen bij elkaar houden. „Daarom zullen ze er alles aan doen om eruit te komen. Alles is gericht op vrijdag.”

Al maanden soebatten VVD, D66, CDA en CU over een pakket waarmee grip moet worden verkregen op asiel en migratie, nu het stelsel vastloopt. Veel moet in Europees verband gebeuren, vinden alle vier de partijen. Maar over nationale ingrepen – vooral op het gebied van asiel – is veel meer discussie. Een stelsel met twee statussen (kansrijk en minder kansrijk), extra grenstoezicht en het niet na vijf jaar automatisch permanent maken van een verblijfsvergunning zijn nog altijd twistpunten. Ook over het beperken van gezinshereniging is veel discussie.