Beursblog: Slot Wall Street is Ubertje bergafwaarts

De verder opgelaaide angst voor een recessie, mondde vandaag uit in een daling van hoofdindex AEX van 0,75% tot 669,17 punten. De grootste klappen vielen in de technologiehoek. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index 0,5% lager 31.173 punten, terwijl de Nasdaq 2,2% inleverde op 11,372. Twitter verloor 11,3% na de terugtrekkende beweging van Elon Musk uit de overname van het socialmediaplatform, Uber ging 5,2% heuveltje af na publicaties over vermeend malafide lobbypraktijken in Europa. Gokbedrijven verspeelden op Wall Street procent omdat China het gokparadijs Macau sloot in verband met een coronauitbraak.