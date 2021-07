Twee ’bewapende’ mannen met kinderen onder schot gehouden door politie; wapens blijken nep

Buitenland

Franse verpleegster schiet met traangas in ruzie over werkrooster

Een Franse verpleegkundige is dinsdagmorgen gearresteerd nadat ze op haar werk een collega had bestookt met een traangaspistool. De twee hadden ruzie over het werkrooster, meldden plaatselijke media. Het conflict ontstond tijdens een nachtdienst in een privékliniek in Nanterre, bij Parijs.