Half uurtje terras voelde als overwinning: ’Je kunt mensen niet blijven binnenhouden’

Breda - Een half uurtje. Zo lang konden bezoekers van de Bredase horecagelegenheden Boerke Verschuren en Moeke dinsdagmiddag genieten van een hapje en drankje op het terras. Daarna werd dat op last van de politie weer opgedoekt. Horecaondernemer Johan de Vos, initiatiefnemer van het protest tegen het niet mogen openstellen van de terrassen, voelde zich echter de morele winnaar: „Dit is zoals het zou moeten zijn. Dat is nu wel bewezen.”