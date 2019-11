NEC: spandoek-incident was miscommunicatie

NEC had al eerder verklaard dat de weigering niets te maken had met de discussie over racisme op het voetbalveld. De tekst komt uit een clublied.

Supporters moeten volgens protocol altijd vooraf aanmelden welke spandoeken ze meenemen naar uitwedstrijden. Stewards hebben voor het duel op eigen initiatief spandoeken gekeurd en ze deden dat niet volgens de afspraken. Daardoor is een spandoek geweigerd, dat normaal tot het standaardpakket hoort. Het doek had niet mogen worden afgekeurd om mee te nemen in het stadion. Dat er het woord ’zwart’ op stond leidde hier en daar tot verontwaardiging.

Algemeen directeur Wilco van Schaik: „Voor ons is het zaak het protocol nogmaals goed te evalueren met direct betrokkenen, communicatielijnen en afspraken nogmaals duidelijk te benoemen en onze mensen te wijzen op wie de eindverantwoordelijkheid neemt met betrekking tot dit soort beslissingen.”