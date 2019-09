PvdA draait: basisbeurs moet terugkomen

„Om die reden omarmt de PvdA-fractie, samen met GroenLinks en de ChristenUnie, het manifest van de jongeren in Coalitie-Y voor meer vaste banen, voor meer betaalbare woningen en voor herinvoering van een basisbeurs. Veel jongerenclubs hebben zich verenigd in Coalitie-Y en zij noemden precies de dingen waar wij tegen strijden”, aldus Asscher.

Hij hoopt dat meer partijen zich bij het initiatief aansluiten zodat „een brede coalitie ontstaat die wat aan de zorgen van jongeren kan doen.”

Studenten blij

Het leenstelsel heeft dan ook zijn langste tijd gehad, denkt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), die blij is een brede politieke coalitie te ontwaren die voor herinvoering van de basisbeurs is.

„Het is een verademing dat we eindelijk langzaam wegnavigeren van het waanbeeld dat studeren een investering is waar mensen zelf voor moeten opdraaien, terwijl de hele maatschappij er bij gebaat is”, aldus LSVB-voorzitter Alex Tess Rutten.

„Alle jongeren in Nederland moeten met een basisbeurs de kans krijgen om zonder bergen schuld hun studie af te ronden, ongeacht de opleiding of financiële positie van hun ouders”, zegt ze.