OM eist 12 jaar cel tegen vermeende vertrouwensman van Taghi

Volgens het Openbaar Ministerie kan Z. tot de criminele contacten van Ridouan Taghi worden gerekend. In rapportages van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de politie, wordt Z. een vertrouweling van Taghi genoemd en de man die zijn financiële zaken regelt.

Zijn vermeende banden met Taghi in combinatie met de verdenkingen van grootschalige cocaïnehandel maakten Z. volgens de officier van justitie tot een belangrijk onderzoeksobject. Overigens staat Z. in de rechtbank in Rotterdam niet terecht voor zijn contacten met Taghi, alleen voor cocaïnehandel.

Z. zou in maart 2020 betrokken zijn geweest bij de invoer van 750 kilo cocaïne (675 blokken) in een partij bananen in de haven van Antwerpen. Op 14 januari 2021 zou hij in Rotterdam betrokken zijn geweest bij de invoer van 840 kilo cocaïne. Die partij is gevonden in een VW-busje in een container. In ontsleutelde berichten vond de politie foto’s van grote hoeveelheden cocaïneblokken en stapels contant geld.

Het OM verdenkt Z. van nauwe betrokkenheid bij de coketransporten op basis van berichten in een aan hem toegeschreven account van de versleutelde berichtendienst SkyECC, waarin werd gesproken over de containers. Zelf ontkent hij alles, hij zou niet over een cryptotelefoon beschikken. „Over iets waar ik geen weet van heb, kan ik geen antwoord geven”, zei Z.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Mink K. staat gepland op 13 juni. De 61-jarige K. staat dan terecht voor de invoer van 400 kilo cocaïne over de Westerschelde in 2020. Ook denkt het Openbaar Ministerie dat K. in april 2020 betrokken was bij het opzetten van een cocaïnewasserij.