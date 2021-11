Beschonken automobilist verstopt zich na eenzijdig ongeluk in Obdam

Het ongeluk gebeurde rond 22:10 uur. De 27-jarige man uit Obdam reed tegen een lantaarnpaal en raakte een verkeersbord. Daarna verliet hij de plaats van het ongeluk en verstopte zich.

De politie ging naar hem op zoek in de omgeving. Niet veel later zagen ze hem achter een auto liggen. Hij probeerde er toen nog vandoor te gaan, maar de agenten kregen hem snel te pakken. Hij is opgepakt en meegenomen naar het politiebureau.

Daar is een alcoholtest afgenomen, daaruit kwam naar voren dat hij ruim drie keer de toegestane hoeveelheid had gedronken. Hij heeft een rijverbod gekregen en zijn rijbewijs is ingevorderd.