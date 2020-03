Ic-verpleegkundige: ’Elke avond ben ik bang voor wat ik aantref’

Rowan Marijnissen is ic-verpleegkundige in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ⓒ Beeld werkt

Tilburg - Het wordt gezien als de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus, en zij zit er middenin. Ic-verpleegkundige Rowan Marijnissen (30) werkt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en vertelt in welke bizarre realiteit ze terecht is gekomen.