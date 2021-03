’Europees Parlement hangt vol camera’s van bedrijf dat in China strafkampen bewaakt’

Het Chinese bedrijf is volgens de Amerikaanse regering medeplichtig aan massadetentie van Oeigoeren en andere moslimminderheden. In de strafkampen worden zij mishandeld, soms met de dood tot gevolg, en zijn ze slachtoffer van dwangarbeid en seksueel misbruik.

„In de grote zaal scherpe resoluties aannemen tegen die strafkampen en dan zaken doen met een bedrijf dat er de bewaking verzorgt, is ronduit hypocriet”, vindt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP). Hij is van mening dat het Parlement met de ’dubieuze deal’ zijn voorbeeldfunctie op het gebied van mensenrechten te grabbel gooit.

Ruissen is sinds oktober vorig jaar samen met 35 collega’s bezig om de Chinese scanners te laten vervangen. Ze stuurden brieven en spraken met EP-voorzitter David Sassoli. Sassoli gaf aan niet meteen een oplossing te zien.

Het Chinese Hikvision staat in Europa, in tegenstelling tot de VS, niet op een zwarte lijst. Daar komt bij dat de producten zijn aangeschaft via het Franse bedrijf Veolia. Het Europarlement heeft een meerjarig onderhoudscontract met dat bedrijf. Volgens Sassoli kan Brussel niet zomaar onder het contract uit.

Mensenrechten

Ruissen noemt het excuus van Sassoli ’teleurstellend’ en ’niet overtuigend’. „Hij verschuilt zich achter aanbestedingsregels. Die zouden ondergeschikt moeten zijn aan mensenrechten.”

Het Parlement in Brussel zou in mei vorig jaar haast hebben gehad om zich op de werkvloer tegen corona te beveiligen. Voor de parlementsgebouwen in Luxemburg en Straatsburg zou later wel een andere leverancier zijn aangetrokken.