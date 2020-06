Oud-leerling steekt leraar dood op school in Slowakije

Verscheidene anderen raakten gewond. Een kind en een lerares zijn met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

De politie opende het vuur op de dader in de buurt van de school toen hij probeerde te ontsnappen. Volgens een politiechef die niet in detail over de motieven van de dader wilde ingaan, worstelde de 22-jarige met geestelijke gezondheidsproblemen.

De aanslag zorgde voor een schokgolf in het Midden-Europese land, de eerste gewelddadige aanval in zijn soort in een school.

Premier Igor Matovic betuigde zijn „oprechte deelneming” aan de familie van het slachtoffer. President Zuzana Caputova sprak haar steun uit aan „alle leraren, politieagenten, kinderen en hun ouders die door deze moeilijke en angstige tijd zijn getroffen.”

Naar verluidt waren er ten tijde van de aanval weinig van de bijna tweehonderd leerlingen op school vanwege het coronavirus.