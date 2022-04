Truck met slapende chauffeur in brand gestoken: ’Sorry pop, net was ik de duivel’

Volg de zaak hieronder vanaf 9.15 uur via de tweets van Saskia Belleman.

De verdachten zouden de vrachtwagen waarin de man lag te slapen met brandstof hebben overgoten en in brand hebben gestoken. Dat gebeurde in de nacht van 19 op 20 augustus 2020 aan de Leigraafseweg in het Gelderse Doesburg. De chauffeur raakte ernstig gewond door de vlammen en lag lange tijd in coma. Hij werd in een rolstoel de zaal binnengereden, de littekens zichtbaar op zijn achterhoofd. Lambregts heeft zwaar blijvend letsel opgelopen en zegt dat hij al eens eerder doelwit was van een aanslag.

In pak

De verdachten Abdulwahid D. (53) en Delano R. (45), hebben zich voor de gelegenheid keurig in het pak gestoken. Zij zijn de mogelijke opdrachtgever en degene die de andere twee verdachten ronselde om het vuile werk op te knappen.

De twee brandstichters staan woensdag terecht. Het politieonderzoek en de beelden van de Seat Ibiza leidden snel naar de twee verdachte brandstichters. Een van de verdachten appte zijn vriendin: „Sorry pop, dit is ook mijn werk. Net was ik de duivel.” Beide brandstichters ontkennen dat ze wisten dat er iemand in de cabine lag te slapen.

Abdulwahid D. ontkent betrokkenheid. Delano R. zegt dat het wel de bedoeling was om de truck in brand te steken voor de verzekeringspenningen, maar dat het niet duidelijk was dat de chauffeur erin lag te slapen.

De achtergrond zou de moordende concurrentie tussen transporteurs zijn op het gebied van kledingtransporten uit Italië.